Китайский экономист исчез из публичного пространства после критики Си Цзиньпина

WSJ: китайский экономист Чжу Хэнпэн исчез после критики Си Цзиньпина Ведущий китайский экономист Чжу Хэнпэн исчез из публичного пространства после критики лидера КНР Си Цзиньпина, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
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