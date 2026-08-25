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Большинство барнаульцев поддержали поступление в вузы без экзаменов по олимпиадам

Большинство барнаульцев поддержали поступление в вузы без экзаменов по олимпиадам

Активнее остальных за сохранение олимпиадных льгот выступают горожане в возрасте от 35 до 45 лет Более половины опрошенных жителей Барнаула выступили за сохранение возможности поступать в вузы без вступительных испытаний по результатам олимпиад.

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