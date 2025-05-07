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Кражи, драка, наркотики, вождение без прав: очень ценные специалисты получили квартиру в Костроме

Кражи, драка, наркотики, вождение без прав: очень ценные специалисты получили квартиру в Костроме

Общественники продолжают выполнять работу чиновников: изучать историю семьи мигрантов – льготников после скандала с жилищными сертификатами в Костромской области.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
В каждой области и достаточно крупным городе надо создавать Общественный контроль за деятельностью чиновников и представителей силовых и правовых структур. Народный фронт  выполняет волю чиновников и не способен реально противостоять чиновничьей преступности, по сути никакой он не народный. Как писали классики: &quot;Спасение утопающих - дело рук самих утопающих&quot;. И хотя Ильф и Петров вкладывали иронию в эту фразу, она серьезна и злободневна.
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18 час.
Варлам Устрялов
Мутанты явно гордятся тем, что они - быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях.
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12 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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12 час.
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