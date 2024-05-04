Адиев рассказал, за счет чего «Ахмату» удалось одержать четыре победы кряду

Магомед Адиев раскрыл главный секрет успеха «Ахмата» в последних матчах. Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев ответил на вопрос, в чем секрет успеха его команды в последних встречах, в которых грозненцы одержали четыре победы кряду.