Гари Олдман заявил, что нового Джеймса Бонда уже выбрали

Гари Олдман заявил, что имя нового Джеймса Бонда уже известно создателям франшизы, хотя официально его пока не объявили.
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