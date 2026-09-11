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Гари Олдман заявил, что нового Джеймса Бонда уже выбрали

Гари Олдман заявил, что имя нового Джеймса Бонда уже известно создателям франшизы, хотя официально его пока не объявили.

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