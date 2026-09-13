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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Оренбурга» Сивис: «Не видел, чтобы мы были вторым клубом «Зенита». У нас много их игроков в аренде, но это хорошо, я считаю»

Защитник « Оренбурга » Максим Сивис высказался о том, что его клуб называют фарм-клубом « Зенита ».

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