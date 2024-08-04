Медведев сравнил обмен заключенными с трудной шахматной партией

Состоявшийся обмен заключенными с Западом стал самым масштабным в новейшей истории. Это результат филигранной работы наших ведомств и их зарубежных «партнеров», заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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