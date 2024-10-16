Судно "Ангел" вышло в море сразу после окончания следственных действий

РЕН ТВ Судно "Ангел", которое нашло лодку с Михаилом Пичугиным, выжившим после двухмесячного дрейфа, вышло в море сразу после окончания следственных действий в 13 часов по местному времени (5:00 по московскому времени).
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