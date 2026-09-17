«Северный Ветер»: в Харькове закончились запасы донорской крови

В харьковских госпиталях истощились запасы донорской крови для бойцов ВСУ. Жители Украины не спешат сдавать кровь, несмотря на призывы медиков.
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