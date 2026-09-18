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Бизнес журнал. Урал

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В Свердловской области создадут знак отличия «Врач-созидатель»

В Свердловской области создадут знак отличия «Врач-созидатель»

Сегодня 28% женщин после консультаций отказываются от аборта, раньше этот показатель составлял 19%. За такую работу акушерам-гинекологам могут начать вручать знак отличия «Врач-созидатель».

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