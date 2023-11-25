Готовлю Шумонте — истинно французский вариант классических пирожных безе.

В старинном французском городке Сен-Жан-Пье-де-Порт, куда во времена открытых границ многие туристы заскакивали на денек, чтобы взглянуть на Ворота Святого Иакова и крепость, выстроенную, по слухам, еще во времена Ричарда Львиное Сердце, есть еще одна местная достопримечательность — небольшие ….