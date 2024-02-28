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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие общевойсковой армии ВВО отрабатывают тактику ведения боя в городских условиях в Приморском крае

Военнослужащие общевойсковой армии ВВО отрабатывают тактику ведения боя в городских условиях в Приморском крае

Занятия с военнослужащими ВВО общевойсковой армии проходят под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции (СВО).

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