Театр абсурда
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Театр абсурда

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Чем окончилось нападение на меня с ребенком мигранта на катке и стычка с "тоже гражданином России" в "Семишагофф"? Ничем! Публикую бумаги

Чем окончилось нападение на меня с ребенком мигранта на катке и стычка с "тоже гражданином России" в "Семишагофф"? Ничем! Публикую бумаги

Ну что, дошли руки рассказать, чем окончились обе мои истории нападения на меня мигрантов с российских гражданством.

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