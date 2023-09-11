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Александр Бутузов: «Выборы в муниципалитетах региона прошли в рамках установленных правил – свободно и честно»

Александр Бутузов: «Выборы в муниципалитетах региона прошли в рамках установленных правил – свободно и честно»

Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов: «Выборы в муниципалитетах региона прошли в рамках установленных правил – свободно и честно» В Тверской области подвели итоги выборов депутатов органов местного самоуправления.

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