Петербуржцам могут урезать максимальный размер льготной ипотеки: на новостройку не хватит

Министерство финансов РФ внесло в правительство пакет мер для охлаждения сегмента льготной ипотеки. Ведомство предложило снизить максимальный размер кредита в нескольких крупных городах, в том числе в Петербурге.
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