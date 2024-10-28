ПСРМ требует вмешательства ЕС в ответ на нападения на сторонников Александра Стояногло

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) обратилась к послу Европейского союза в Республике Молдова с просьбой отреагировать на инциденты, в которых, по сообщениям, сторонники Александра Стояногло подверглись нападениям.
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