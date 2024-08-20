Маск согласился работать с Трампом в случае его победы на выборах

«Готов служить», — ответил Маск на предложение Трампа.фото: Wikimedia, CC BY 2.0--> Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что готов работать с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в случае его победы на президентских выборах.
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