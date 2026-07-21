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Царьград

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Джабаров заявил о вмешательстве Запада в выборы в Госдуму

Джабаров заявил о вмешательстве Запада в выборы в Госдуму

Владимир Джабаров, председатель комиссии Совета Федерации, заявил о масштабной кампании западных стран по вмешательству в предстоящие выборы в Государственную Думу, озвучив планы по предотвращению попыток иностранного влияния.

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