Джабаров заявил о вмешательстве Запада в выборы в Госдуму

Владимир Джабаров, председатель комиссии Совета Федерации, заявил о масштабной кампании западных стран по вмешательству в предстоящие выборы в Государственную Думу, озвучив планы по предотвращению попыток иностранного влияния.
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