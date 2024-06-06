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Microsoft выпустила системные требования для собственного масштабирования AutoSR ...

Microsoft выпустила системные требования для собственного масштабирования AutoSR ...

Microsoft выпустила системные требования для собственного масштабирования AutoSR в Windows 11Ранее в этом году, в феврале, Microsoft начала работать над собственным ИИ-масштабированием сверхвысокого разрешения для Windows 11.

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