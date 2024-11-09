Ученые выяснили, что все люди Земли с голубыми глазами произошли от одного человека

Датские ученые сделали вывод, что все голубоглазые люди на Земле имеют одного общего предка. Исследователи даже предполагают, что этот человек жил более 6000 лет назад в районе Черного моря, и именно у него впервые проявилась генетическая мутация, изменившая цвет глаз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии