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Ученые выяснили, что все люди Земли с голубыми глазами произошли от одного человека

Ученые выяснили, что все люди Земли с голубыми глазами произошли от одного человека

Датские ученые сделали вывод, что все голубоглазые люди на Земле имеют одного общего предка. Исследователи даже предполагают, что этот человек жил более 6000 лет назад в районе Черного моря, и именно у него впервые проявилась генетическая мутация, изменившая цвет глаз.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А имя  его  не узнали  датские  &quot;учёные&quot;?
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17 час.
Karmadon
Где в оригинале статьи видео с подробностями? Нет там ни хрена.
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12 час.

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