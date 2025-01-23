«Миллионы людей теряют триллионы»: что звезды думают об астрологии и гаданиях

В Госдуме предложили запретить астрологов и тарологов. Что будут делать любители гаданий и магических практик? И справятся ли без их советов звездные клиенты? Как сами эзотерики отреагировали на такие новости? Что они думают относительно интернет-курсов по магии и картам таро? Ждет ли похожая судьба онлайн-консультантов и создателей марафонов желаний? И оплатила ли свой долг перед государством Елена Блиновская? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».