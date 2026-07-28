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Журнал «Профиль»

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Кадыров опроверг слухи о якобы надвигающемся продовольственном кризисе в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 27 июля заявил, что распространенные в сети сообщения о возможном дефиците в республике продовольствия и товаров первой необходимости не соответствуют действительности, назвав их "вымыслом".

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