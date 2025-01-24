Стас Михайлов выступит в Барнауле с ярким и грандиозным юбилейным концертом

Шоу, в которое вошло почти три десятка лучших песен, готовят ведущие специалисты индустрии развлечений В Барнауле 26 марта 2025 года в "Титов-Арене" с большим юбилейным концертом выступит народный артист России Стас Михайлов.
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