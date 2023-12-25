США решили повлиять на власти Израиля и убедить их предотвратить крах администрации Палестины. По данным WP, американские чиновники за последние недели неоднократно бывали в комплексе президента Палестины Махмуда Аббаса на Западном берегу.
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