В Кремле назвали разговор Путина и Шольца детальным и откровенным

Телефонный разговор Президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца был деловым. Стороны изложили свои позиции детально и откровенно, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
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