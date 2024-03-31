Нестеровский: молдавские фермеры страдают от участия страны в санкциях против РФ

Член политбюро оппозиционной молдавской партии "Возрождение" Александр Нестеровский заявил, что местные производители в полной мере ощутили на себе вред от решения Кишинева присоединиться к 80% антироссийских санкций.
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