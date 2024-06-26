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Сколько у Украины в резерве танков Т-64?

Сколько у Украины в резерве танков Т-64?

Изображение в издании World defense news В течение двух лет эскалации конфликта с Россией украинские военные настойчиво усиливали свои силы танками Т-64, демонстрируя заметную устойчивость в поддержании своей военной техники, несмотря на значительные потери.

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