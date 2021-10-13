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Более 1 тыс. морских пехотинцев Каспийской флотилии принимают участие в командно-штабном учении ЮВО

Более 1 тыс. морских пехотинцев Каспийской флотилии принимают участие в командно-штабном учении ЮВО

В ходе учения батальонные тактические группы (БТГр) морской пехоты КФл отработают совместные действия с танковыми и мотострелковыми подразделениями ЮВО .

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