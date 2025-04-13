Неудобные темы с юмором: на ТНТ выходит комедийно-просветительский сериал о молодом сексологе

14 апреля телеканал ТНТ начинает показ нового комедийного сериала «Про это самое». Фильм рассказывает о молодом враче, который пытается просвещать жителей сельской глубинки на тему секса и полового воспитания.
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