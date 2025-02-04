Музей наводнений в Америке закрылся после наводнения

В здании обнаружили утечку воды. Популярный в Пенсильвании музей наводнений был временно закрыт из-за «небольшого наводнения» во внутренней части здания, сообщили руководители учреждения в социальных сетях.
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