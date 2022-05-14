Клэй Томпсон набрал 30 очков при 8 из 14 из-за дуги в 6-м матче с «Мемфисом»

Клэй Томпсон набрал 30 очков при 8 из 14 из-за дуги в 6-м матче с «Мемфисом»

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон стал одним из главных героев шестого матча серии второго раунда с «Мемфисом» (110:96, 4-2).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх