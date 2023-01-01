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Патриарх Кирилл: возникает угроза войны из-за недоверия между странами

Патриарх Кирилл: возникает угроза войны из-за недоверия между странами

Отношения между странами ухудшились за последние десять лет, есть угроза полномасштабной войны на фоне взаимного недоверия, а нравственное состояние человечества не соответствует накопленному на складах оружию.

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