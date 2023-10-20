Кто убил Фриду Кало: в Барвихе покажут феерический карнавал

Мексиканские страсти с черепами, капито с текилой под сангриту с эффектом поцелуя, чернобровые красавицы в любви и ревности, а также Сталин с Троцким и с идеями мировой революции – все это смешалось в спектакле театра кукол Образцова, провокационно названном «Кто убил Фриду Кало?» Премьерный спектакль, который уже называют модным и экстравагантным, главный режиссёр театра Борис Константинов выстроил в стиле карнавала Диа Де Муэртос (Dia de Muertos), который ежегодно отмечается в Мексике.