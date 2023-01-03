«Никс» совершили рывок 21:0 за 4 минуты в матче с «Санз»

«Нью-Йорк» провел впечатляющий отрезок в матче против «Финикса» (102:83) минувшей ночью. В середине второй четверти «Никс» набрали 21 очко подряд за 4:15 игрового времени.
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