Почему в 1947 году Сталин отменил смертную казнь в СССР

В истории России уже бывали периоды, когда смертная казнь не применялась — например, в 18 веке во время царствования дочери Петра Первого Елизаветы: так царица показывала, что ее правление резко контрастирует с правлением предшественницы, жестокой Анны Иоанновны.
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