Индия готовит для Армении новую версию ракеты «Апокалипсис»

Как пишет связанный с Министерством обороны Индии аналитический ресурс Indian Defence Research Wing, в настоящее время руководство Нью-Дели рассматривает вопрос поставок в Армению оперативно-тактических ракет Pralay («Апокалипсис»).
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