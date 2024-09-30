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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Исследования на мышах показали, что микробиом кишечника может оказывать влияние на уровень гормонов

Открытие связи между кишечными бактериями и гипопитуитаризмом у мышей Исследователи из Института Фрэнсиса Крика (Francis Crick Institute) обнаружили, что баланс бактерий в кишечнике может влиять на симптомы гипопитуитаризма у мышей.

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