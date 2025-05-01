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Школьники со всей России борются за участие в арктической экспедиции «Ледокол знаний»

Школьники со всей России борются за участие в арктической экспедиции «Ледокол знаний»

Школьники из 89 регионов участвуют в научно-просветительском проекте «Ледокол знаний».  Лидерами по количеству регистраций стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Красноярский и Краснодарский края, Ростовская, Челябинская и Нижегородская области, Республика Татарстан.

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