У Xiaomi 15 Ultra появился конкурент ещё до презентации: новый Ultra-смартфон Realme обещает переосмыслить мобильную фотографию

Realme посетит MWC в Барселоне, где, как ожидается, представит мировой аудитории серию 14 Pro. Компания разослала пресс-релиз, дразня устройство с «сверхбольшим сенсором и оптическим телеобъективом, разработанным для переосмысления мобильной фотографии».