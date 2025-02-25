У Xiaomi 15 Ultra появился конкурент ещё до презентации: новый Ultra-смартфон Realme обещает переосмыслить мобильную фотографию

Realme посетит MWC в Барселоне, где, как ожидается, представит мировой аудитории серию 14 Pro. Компания разослала пресс-релиз, дразня устройство с «сверхбольшим сенсором и оптическим телеобъективом, разработанным для переосмысления мобильной фотографии».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии