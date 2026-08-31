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Рязанские новости

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В Рязани восстановили электричество на 22 улицах

В Рязани восстановили электричество на 22 улицах

В Рязани после длительного отключения восстановили подачу электричества в дома на 22 улицах.В Рязани после длительного отключения восстановили подачу электричества в дома на 22 улицах.

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