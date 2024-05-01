Теперь американским компаниям по спортивному бизнесу сильно мешают китайские спортсмены

Антидопинговое ведомство Китая критикует западные СМИ, USADA за искажение фактов, дискредитацию китайских пловцов Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) осудило недавние сообщения СМИ в пятницу, которые очерняли китайских спортсменов и антидопинговую работу Китая, заявив, что они нарушили этику и законы, раскрыв частную информацию, серьезно ущемляя законные права и интересы спортсменов.