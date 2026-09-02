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Аргументы недели

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Число жертв разрушительного наводнения в Непале достигло 1127 человек

Число жертв разрушительного наводнения в Непале достигло 1127 человек

Наводнение, произошедшее утром 26 августа в долине реки Бхоте-Коши на севере страны у границы с Китаем, стало самым смертоносным стихийным бедствием в Непале с момента разрушительного землетрясения 2015 года.

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