Министерство обороны России сообщило, что силы группировки "Восток" за неделю нанесли поражение войскам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Червоного, Гуляй Поля, Угледара, Урожайного и Старомайорского.
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