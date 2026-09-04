Trump warns he'll cut trade with some countries if Fed doesn't lower rates

President Trump called on the Fed to lower interest rates or warned he'll cut off all trade with countries with which the U.
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