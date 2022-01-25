Военные захватили власть в Буркина-Фасо

Военные официально захватили власть в Буркина-Фасо.Президент страны Рош Каборе, которого военные захватили вчера и увезли на одну из своих военных баз, внял веским аргументам людей с оружием и подписал заявление об отставке "в интересах нации".
Военные официально захватили власть в Буркина-Фасо.Президент страны Рош Каборе, которого военные захватили вчера и увезли на одну из своих военных баз, внял веским аргументам людей с оружием и подписал заявление об отставке "в интересах нации".
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