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Операторы БПЛА «Южной» группировки войск уничтожили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ

Операторы БПЛА «Южной» группировки войск уничтожили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ

Расчеты FPV-дронов группировки войск «Юг» уничтожили пункты управления БПЛА противника в окрестностях Кондратовки и Алексеево-Дружковки.

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