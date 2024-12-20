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С дозвонившейся до Путина пенсионеркой из Казани связался прокурор

Полиция продолжает расследовать уголовное дело о мошенничестве, в качестве потерпевшей по которому проходит пенсионерка из Казани Елена Маркелова, дозвонившаяся на конференцию с президентом России Владимиром Путиным.

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