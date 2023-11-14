Андрей Бочкарёв: На станции «Рижская» БКЛ установят одни из самых длинных эскалаторов

Во втором вестибюле станции метро «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) ведется подготовка к строительству эскалаторного хода, после чего там будут смонтированы одни из самых протяженных эскалаторов в столичном метрополитене — длиной порядка 129 метров.