Андрей Бочкарёв: На станции «Рижская» БКЛ установят одни из самых длинных эскалаторов

Во втором вестибюле станции метро «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) ведется подготовка к строительству эскалаторного хода, после чего там будут смонтированы одни из самых протяженных эскалаторов в столичном метрополитене — длиной порядка 129 метров.
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