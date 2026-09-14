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Отправка "безобидных" фото может превратить человека в соучастника диверсии

Отправка "безобидных" фото может превратить человека в соучастника диверсии

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Мошенники через мессенджеры связываются с молодыми россиянами и под разными предлогами получают от них фотографии, видеозаписи и координаты объектов для подготовки диверсий.

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