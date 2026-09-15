Глава ЦБ Армении назвал рост цен на газ из РФ апокалиптическим сценарием

Возможное повышение стоимости российского газа глава Центробанка Армении Мартин Галстян назвал апокалиптическим сценарием, который выходит далеко за рамки привычного прогнозного поля регулятора.
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